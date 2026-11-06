Хамбургер съсече десетима от Борусия (М) с красиви голове

Хамбургер победи Борусия (Мьонхенгладбах) с 3:1 на „Фолкспаркщадион“ в среща от 9-ия кръг на Бундеслигата. Миро Мюхайм (11′) откри резултата, а Джо Скали (44′) изравни преди почивката. След изгонването на Ко Итакура в 49-ата минута домакините решиха двубоя с попадения на Шафик Нанджа (59′) и Алберт Грьонбек (70′).

Домакините започнаха силно и в 11-ата минута Мюхайм даде преднина на Хамбургер с впечатляващ удар по земя от около 25 метра.

Борусия изравни минута преди почивката. Лошо изчистена топка попадна у Скали на границата на наказателното поле. Неговият наглед слаб удар се оказа достатъчен, за да търкулне кълбото във вратата за 1:1.

Ключовият момент в мача дойде в 49-ата минута. Тогава гостите останаха с десет души. Итакура задържа откъсващия се Грьонбек и бе изгонен след втори жълт картон.

Това позволи на Хамбургер да натисне и да възстанови преднината си в 59-ата минута. Грьонбек получи извеждащо подаване в наказателното поле и продължи топката към Нанджа, който се разписа за 2:1.

В 70-ата минута Грьонбек добави и изключително красив гол към асистенцията си. Датчанинът отправи мощен шут от около 25 метра и оформи крайното 3:1.

С успеха Хамбургер се изкачи временно на 8-ото място с 12 точки. Борусия (Мьонхенгладбах) остава на последната, 18-а позиция с едва 4 пункта.

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Снимки: Gettyimages