Ясно е къде ще се излъчват мачовете на националните отбори по баскетбол

Българската федерация по баскетбол информира, че всички мачове на националните отбори на България при жените и мъжете през ноември 2026 г. ще бъдат излъчени на живо по телевизия bTV Action.



Националният отбор при жените, воден от треньора Таня Гатева, ще изиграетри срещи от квалификациите за ЕвроБаскет 2027. Първите две са у дома, в Арена „СамEлион“ в Самоков, а третата е като гост в Прага.



В края на месеца националният отбор при мъжете ще посрещне Дания в "Арена София" в среща от европейските квалификации за ЕвроБаскет 2029.

Програма на излъчванията по bTV Action



Национален отбор жени – квалификации за ЕвроБаскет 2017

Сряда, 11 ноември: България – Хърватия, "Арена СамЕлион“, Самоков, пряко от 16:00 ч.

Събота, 14 ноември: България – Испания, "Арена СамЕлион“, Самоков, пряко от 19:00 ч.

Вторник, 17 ноември: Чехия – България, Прага, Чехия, пряко от 18:15 ч.



Национален отбор мъже – квалификации за ЕвроБаскет 2029

Четвъртък, 26 ноември: България – Дания, "Арена София", пряко от 19:00 ч.

„Изключително съм щастлив от новината, че ръководството на bTV направи и невъзможното, за да намери начин да излъчи пряко мачовете както на женския, така и на мъжкия национален отбор по баскетбол по втория си по сила и престиж канал и основен канал за спорт – bTV Action. Благодарен съм на bTV и осъзнавам, че това е и въпрос на голяма отговорност към нас като организация, като екип и като национални отбори – да оправдаем доверието. Ще дам всичко по силите си това да се случи и искрено вярвам, че това е огромна стъпка напред в партньорството ни с bTV, което заедно, с много воля, доверие и разбиране, можем да изведем на друго ниво“, заяви президентът на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов.

„За нас е въпрос на престиж и на чест да бъдем партньори на Българската федерация по баскетбол за излъчването на мачовете на женския и на мъжкия национален отбор. Започнахме това партньорство преди година и го продължихме през тази година, когато предприехме вероятно за мнозина дързък ход – пуснахме мача на мъжкия национален отбор срещу Норвегия пряко в ефира на основния ни канал bTV. Мач, в който обаче в редиците на България игра един истински диамант не само за българския и европейския, но и за световния баскетбол в исторически план – Александър Везенков. Аз съм човек, който не обича да се хвали с рейтинги, и цифрите никога не ме водят в оценката дали сме се справили добре. Само ще кажа, че този двубой победи по рейтинг в немислима битка с властелините на отборните спортове у нас – любимите на цяла България златни момчета от националния отбор по волейбол. От името на bTV благодаря на Българската федерация по баскетбол за доверието и вярвам, че най-доброто предстои. Благодаря обаче и на мениджмънта на bTV, както и лично на директора на „Новини, актуални предавания и спорт“ в bTV Асен Иванов, че повярваха в баскетбола и не се предадоха, дори когато мисията ни изглеждаше невъзможна“, каза Владислава Лазарова, главен редактор „Спорт“ в bTV Media Group.

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