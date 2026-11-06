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Осман ляга под ножа в събота

  • 6 ное 2026 | 16:55
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Осман ляга под ножа в събота

Баскетболната звезда Чеди Осман ще претърпи хирургическа интервенция в Истанбул в събота по обед (7 ноември). Турският играч на ПАОК трябва да бъде опериран заради разкъсан менискус на дясното коляно.

Преди да отпътува, крилото посети залата на солунския гранд, а от клуба му пожелаха успешен изход от операцията и максимално бързо завръщане на паркета.

При най-благоприятния развой на събитията турският баскетболист ще остане извън строя за около месец и половина, но при по-неблагоприятен сценарий възстановяването му може да отнеме значително повече време. Окончателната степен на увреждането ще бъде установена по време на самата манипулация.

Припомняме ви, че сериозният удар по ПАОК идва дни преди гърците да гостуват на Балкан в среща от седмия кръг на турнира ЕвроКъп. Мачът между двата отбора е на 10 ноември (вторник) от 19:00 часа в "Арена Ботевград".

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Снимки: Imago

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