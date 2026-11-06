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Устрем отива в Разград само с 11 или 12 души Inbox

  • 6 ное 2026 | 10:43
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Устрем отива в Разград само с 11 или 12 души Inbox

ФК Устрем (Дончево) гостува на Лудогорец III (Разград) в среща от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига. Двубоят е тази събота, 7-ми ноември, от 14:00 часа. След три поредни успеха тимът, воден от Димитър Димитров, отива в най-добрия си момент от сезона. Но само като резултати. Кадровите проблеми в Устрем продължават да се увеличават. Поради травми срещата пропускат трима основни играчи.

Опитният Иван Цачев има проблеми с разтежение, което получи при успеха над Септември (Драгоево). Травмата на халфа Пламен Шестаков, за която вече съобщихме, също няма да му позволи да вземе участие в двубоя в Разград. Бранителят Теодор Кирчев продължава да има проблеми с адуктора. Той не игра в последния двубой на тима и няма да може да се изправи и срещу Лудогорец III. Така групата на ФК Устрем за предстоящата визита ще бъде съставена от само 11 или 12 души.  

"Въпреки проблемите не отиваме с наведена глава. Ако можем да откраднем нещо, ще се радваме“, сподели наставникът на тима Димитър Димитров.

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