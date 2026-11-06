Историческа нощ за Къри: Задмина Робъртсън по точки и пречупи Маями Хийт

Стеф Къри поведе своя Голдън Стейт Уориърс към шеста поредна победа в редовния сезон на НБА след категоричен успех със 120:100 над Маями Хийт в Сан Франциско. След слабото начало на кампанията с три последователни поражения, тимът от Калифорния демонстрира отлична форма и не остави шансове на съперника си тази нощ.

Къри завърши срещата с 29 точки, реализирайки 6 тройки от общо 9 успешни опита от игра от 19 изстрела. Гардът имаше трудно начало, като вкара само 1 от първите си 8 опита и се оттегли на почивката с 2 от 10, но се развихри през третата четвърт. Той остана на крачка от четвърти пореден мач с 30 или повече точки, тъй като получи почивка в заключителните минути при решен мач. С точна стрелба от дистанция в първата част Къри задмина Оскар Робъртсън (26 710 точки) и зае 17-о място във вечната ранглиста на реализаторите в НБА.

STEPH DROPS 22 PTS IN THE 2H. WARRIORS WIN 6th STRAIGHT. 🏀 29 PTS 🏀 6 3PM With his 6 threes, Steph Curry becomes the first player in NBA history with four straight games of 5+ 3PM at age 38 or older 🤯 https://t.co/MxDzI66Ehe — NBA (@NBA) November 6, 2026

Яксел Лендеборг направи солиден мач за победителите със 17 точки, 8 борби и 6 асистенции. Дреймънд Грийн се отличи с най-доброто си постижение за сезона от 11 завършващи подавания, а влезлият от пейката Джордж Нианг добави 13 точки.

GIANNIS IS TURNING INTO A MID RANGE DEMON https://t.co/9ip9y4y0Lo — The HEAT Realm (@WadexFlash) November 6, 2026

Ключовият момент в двубоя настъпи през третата четвърт, когато домакините осъществиха съкрушителна серия от 26:9, пречупила съпротивата на тима от Флорида. Уориърс завършиха мача с 39% успеваемост от зоната за три точки (16 от 41), въпреки че преди срещата треньорът на Хийт Ерик Сполстра бе определил ограничаването на далечната стрелба като главен приоритет в защитата на своя отбор.

За гостите от Маями Дейвиън Мичъл отбеляза 22 точки и направи 8 асистенции, а Янис Адетокунбо записа дабъл-дабъл с 20 точки и 14 овладени топки под кошовете. Бам Адебайо също се отчете с дабъл-дабъл от 18 точки и 10 борби.

Yaxel Lendeborg vs Heat 17 PTS, 8 REB, 6 AST, 3 STL, 1 BLK, 2 TO 6/14 FG (42.9%) 1/3 3P (33%) 4/6 FTS (67%) -1 51.1 TS% https://t.co/gSUfyHNxvc — Ashwin (@Sudharsan_ak) November 6, 2026

Двубоят бе особено емоционален заради завръщането на Клей Томпсън в залата на бившия си отбор. Бившият член на прочутия дует „Сплаш Брадърс“ бе посрещнат с бурни овации преди началото на срещата, но успя да запише само 11 точки при стрелба 3 от 10 от полето. Друг бивш състезател на Голдън Стейт - Андрю Уигинс, остана със скромните 2 точки при 1 от 6 стрелба, овладя 6 борби и направи 4 асистенции.

"LET'S EXTEND OUR CAPTAIN HATS TO THE 4-TIME WARRIORS CHAMPION, HE'SSS BACKKKK... KLAYYY THOMPSON!" Klay's first introduction as an opponent in the Bay in November 2024 was UNFORGETTABLE 🫡 He returns to Golden State with the Heat at 10pm/et on NBA TV! https://t.co/xCcWjCbTU0 — NBA (@NBA) November 5, 2026

По време на срещата Голдън Стейт почете паметта на покойния бивш състезател Джейсън Колинс, като събитието бе уважено от неговия брат близнак и бивш помощник-треньор на отбора Джарън Колинс.

В следващите си мачове Маями Хийт ще гостува на Сакраменто в неделя в поредна среща от турнето си на Запад, докато Голдън Стейт приема Орландо Меджик в събота вечер.

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