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Историческа нощ за Къри: Задмина Робъртсън по точки и пречупи Маями Хийт

  • 6 ное 2026 | 09:25
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Историческа нощ за Къри: Задмина Робъртсън по точки и пречупи Маями Хийт

Стеф Къри поведе своя Голдън Стейт Уориърс към шеста поредна победа в редовния сезон на НБА след категоричен успех със 120:100 над Маями Хийт в Сан Франциско. След слабото начало на кампанията с три последователни поражения, тимът от Калифорния демонстрира отлична форма и не остави шансове на съперника си тази нощ.

Къри завърши срещата с 29 точки, реализирайки 6 тройки от общо 9 успешни опита от игра от 19 изстрела. Гардът имаше трудно начало, като вкара само 1 от първите си 8 опита и се оттегли на почивката с 2 от 10, но се развихри през третата четвърт. Той остана на крачка от четвърти пореден мач с 30 или повече точки, тъй като получи почивка в заключителните минути при решен мач. С точна стрелба от дистанция в първата част Къри задмина Оскар Робъртсън (26 710 точки) и зае 17-о място във вечната ранглиста на реализаторите в НБА.

Яксел Лендеборг направи солиден мач за победителите със 17 точки, 8 борби и 6 асистенции. Дреймънд Грийн се отличи с най-доброто си постижение за сезона от 11 завършващи подавания, а влезлият от пейката Джордж Нианг добави 13 точки.

Ключовият момент в двубоя настъпи през третата четвърт, когато домакините осъществиха съкрушителна серия от 26:9, пречупила съпротивата на тима от Флорида. Уориърс завършиха мача с 39% успеваемост от зоната за три точки (16 от 41), въпреки че преди срещата треньорът на Хийт Ерик Сполстра бе определил ограничаването на далечната стрелба като главен приоритет в защитата на своя отбор.

За гостите от Маями Дейвиън Мичъл отбеляза 22 точки и направи 8 асистенции, а Янис Адетокунбо записа дабъл-дабъл с 20 точки и 14 овладени топки под кошовете. Бам Адебайо също се отчете с дабъл-дабъл от 18 точки и 10 борби.

Двубоят бе особено емоционален заради завръщането на Клей Томпсън в залата на бившия си отбор. Бившият член на прочутия дует „Сплаш Брадърс“ бе посрещнат с бурни овации преди началото на срещата, но успя да запише само 11 точки при стрелба 3 от 10 от полето. Друг бивш състезател на Голдън Стейт - Андрю Уигинс, остана със скромните 2 точки при 1 от 6 стрелба, овладя 6 борби и направи 4 асистенции.

По време на срещата Голдън Стейт почете паметта на покойния бивш състезател Джейсън Колинс, като събитието бе уважено от неговия брат близнак и бивш помощник-треньор на отбора Джарън Колинс.

В следващите си мачове Маями Хийт ще гостува на Сакраменто в неделя в поредна среща от турнето си на Запад, докато Голдън Стейт приема Орландо Меджик в събота вечер.

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