Мартин Йорданов: Само трите точки ще са успех за нас

Едноименният тим на Кюстендил приема утре Левски II (София). Срещата е от 16-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Алтернативата е само една, с оглед позицията ни в класирането – излизаме за победа. От нас зависи дали ще я постигнем. Мотивацията ни идва от самия противник – млади момчета от традиционнна школа, които са амбицирани да се развиват и да се утвърдят в мъжкия футбол. Ние също сме млад отбор. Очаквам хубав мач, надиграване“, коментира пред Sportal.bg Мартин Йорданов, старши треньор на кюстендилци.

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