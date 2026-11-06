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Девин Букър изведе Финикс до успех над Орландо и спря серията от загуби

  • 6 ное 2026 | 08:57
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Девин Букър изведе Финикс до успех над Орландо и спря серията от загуби

Финикс Сънс сложи край на серията си от четири поредни загуби, след като надигра Орландо Меджик със 117:104 у дома. В основата на успеха за домакините бе Девин Букър, който завърши срещата с 30 точки, а Дилън Брукс се отличи с още 24 точки за победата.

Сънс постигнаха този резултат само денонощие след разочароващото поражение пред собствена публика от Портланд. В същото време за състава на Орландо това бе трета последователна загуба.

Преломният момент в двубоя настъпи в средата на третата четвърт, когато поредни точни стрелби от зоната за три точки на Букър и Брукс позволиха на домакините да се откъснат при 78:60. Преди финалния период авансът на Финикс достигна 96:73, а след тройка на Колин Гилеспи 9:20 минути преди сирената преднината на „слънцата“ набъбна до рекордните за мача 30 точки.

Майлс Бриджис също имаше сериозен принос за победата, като се отчете с 18 точки и рекордните за него през сезона 13 борби. Домакините демонстрираха отлична стрелба от далечна дистанция, реализирайки 17 от 34 опита от тройката (50%), като Букър и Брукс вкараха по четири изстрела.

За Орландо Уендъл Картър-младши записа дабъл-дабъл с 27 точки (при успеваемост 10 от 12 при стрелбата от игра) и 13 овладени топки. Влезлият от пейката Тристан да Силва наниза 18 точки, докато Франц Вагнер се отчете с 15 точки и 15 асистенции. Големият проблем за гостите се оказаха 25-те допуснати грешки, от които играчите на Финикс извлякоха цели 36 точки.

Домакините диктуваха темпото през по-голямата част от първото полувреме. Точно със сирената за край на втората четвърт Букър вкара тройка, осигурявайки преднина от 63:51. Гардът натрупа 23 точки още преди паузата, вкарвайки 8 от 13 опита, включително 3 от 4 от тройката. За Орландо до почивката Картър бе най-полезен с 13 точки и 8 борби.

С този триумф балансът на Финикс стана 1-1 в настоящата серия от седем поредни домакинства. От своя страна Орландо стартира със загуба турнето си от четири последователни гостувания.

В събота за Орландо предстои визита на Голдън Стейт, докато Финикс отново ще бъде домакин, този път срещу Хюстън.

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