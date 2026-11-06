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Следете НБА на живо със Sportal.bg: Само два мача тази нощ

  • 6 ное 2026 | 04:06
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Следете НБА на живо със Sportal.bg: Само два мача тази нощ

Програмата в НБА тази нощ е необичайно скромна и предлага само две срещи, чието развитие ще може да следите в Sportal.bg.

Първият двубой започва в 4:00 часа българско време, когато Финикс Сънс приема Орландо Меджик. Двата отбора се намират на 12-о място в своите конференции – Орландо е с баланс 2-5 на Изток, докато Финикс има само една победа и пет поражения на Запад. За Сънс това е втора среща в рамките на две поредни вечери след загубата със 119:132 от Портланд, а Джордан Гудуин и Рашиър Флеминг няма да играят срещу Меджик.

От 5:00 часа Голдън Стейт Уориърс посреща Маями Хийт. „Воините“ са осми в Западната конференция с баланс 5-3 и влизат в срещата в серия от пет поредни победи, докато Маями е девети на Изток с актив 3-5. Голдън Стейт продължава да бъде без Кристапс Порзингис, Моузес Муди и Джими Бътлър III, докато при Хийт към момента няма обявени отсъстващи играчи.

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