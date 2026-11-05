Тюн с първи точки след успех над Хартс

Тюн спечели първите си точки в основната фаза на Лигата на конференциите, след като победи Хартс с 3:1 в Швейцария. Домакините са в трагична форма от началото на сезона и са близо до зоната на изпадащите в първенството, а в основната фаза на третия по сила евротурнир нямаха отбелязан гол.

Въпреки това феновете подкрепиха тима и създадоха отлична атмосфера. Тюн започна плахо, но постепенно пое контрола върху случващото се на терена. В 22-ата минута домакините поведоха, след като Джейми Маккарт си отбеляза автогол. Друга грешка на шотландците бе наказана в 34-ата минута, когато Брайтън Лабо удвои аванса на швейцарците.

Play was temporarily paused in Thun v Hearts due to SEVERE smoke making it virtually impossible to see 😅💨 https://t.co/qSRAnzVFjj — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 5, 2026

Домакините доминираха и след почивката, а Фуркан Дурсун отбеляза трети гол във вратата на Хартс. Гостите стигнаха до почетен гол малко преди края, но записаха шеста загуба от последните си седем гостувания в основна фаза на турнир на УЕФА.

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Снимки: Imago