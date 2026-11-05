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Славия изравни антирекорд в Шампионската лига

  • 5 ное 2026 | 17:51
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Славия изравни антирекорд в Шампионската лига

Домакинското поражение в сряда от лондонския Арсенал с 1:2 бе 23-ти пореден мач за Славия (Прага) без победа в турнира, с което според статистическата компания Опта чехите изравниха антирекорда на АЕК Атина и Стяуа Букурещ (ФКСБ). Поредно негативно постижение в надпреварата записа и наставникът Индржих Трпишовски.

Славия спечели за последно в основната фаза на Шампионската лига през септември 2007 г., когато надделя над Стяуа (Букурещ) с 2:1. От тогава отборът регистрира осем равенства и 15 загуби. Трпишовски пък вече няма победа в 18 поредни срещи в турнира като старши треньор, подобрявайки антирекорда на Олег Романцев, който между 2000 и 2002 г. не успя да изведе Спартак Москва до успех в 17 последователни мача.

Чешкият първенец притисна сериозно фаворизирания си съперник след почивката, а след мача треньорът оприличи противника на легендарния боксьор Майк Тайсън. "Бих сравнил мача с двубой срещу Майк Тайсън. Понякога не доминират тотално, но да ги победиш е почти невъзможно“, сподели Търпишовски.

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Снимки: Imago

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