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Атланта Хоукс се измъчи срещу шестте здрави играчи на Индиана Пейсърс

  • 3 ное 2026 | 10:28
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Атланта Хоукс се измъчи срещу шестте здрави играчи на Индиана Пейсърс

Съставът на Индиана Пейсърс беше сведен до едва шестима налични състезатели заради вълна от травми и планирана почивка, но въпреки това затрудни максимално Атланта Хоукс. Гостите все пак измъкнаха драматична победа със 108:104 в Индианаполис.

Джей Хъф реализира 22 точки за домакините, Куентън Джаксън се отчете с 20, а Брейдън Смит завърши с „дабъл-дабъл“ от 19 точки и 10 асистенции. Въпреки че инкасираха пета поредна загуба – изход, който изглеждаше предопределен преди срещата, баскетболистите на Индиана имаха реален шанс за обрат. Джаксън отне топката от Никейл Александър-Уокър и отбеляза кош, съкращавайки изоставането на тима си до 104:106 само минута и половина преди финалната сирена.

В заключителните секунди Джаксън пропусна стрелба от тройката, която можеше да изведе Индиана напред, а Ониека Оконгву подпечата успеха за Атланта с точен изстрел от средно разстояние 10.2 секунди преди края.

Никейл Александър-Уокър беше най-резултатен за „ястребите“ с 34 точки, спасявайки отбора си от конфузно поражение срещу изключително оредялата селекция на съперника.

Гостите играха без Джейлън Джонсън, който лекува изкълчен ляв глезен, но кадровите проблеми на Хоукс бледнееха на фона на ситуацията при съперника.

Титулярният състав на Индиана включваше Хъф, Джаксън, Джарейс Уокър (15 точки) и двама баскетболисти с двупосочни договори – Смит и Джейлън Слоусън (12 точки). Единствената резерва на пейката бе Коби Браун, също с двупосочен контракт, който допринесе с 16 точки.

Непосредствено преди мача от сметките отпадна и Кели Убре-младши с контузия в коляното. Списъкът с отсъстващи за Пейсърс бе огромен: Тайрийз Халибъртън, Паскал Сиакам, Джони Фърфи, Ти Джей Макконъл, Лари Нанс-младши, Андрю Нембхард, Ерън Несмит, Бен Шепърд, Оби Топин и Ивица Зубац. Някои от тях лекуват дългосрочни травми, докато други получиха почивка при втория пореден мач на тима в рамките на два дни, което старши треньорът Рик Карлайл определи като „контрол на натоварванията“.

Общата заплата на неиграещите състезатели на Индиана възлиза на около 193 милиона долара, докато излезлите на паркета шестима играчи получават общо близо 15 милиона долара. Джарейс Уокър прекара цели 44 минути в игра, а играчът с най-малко време на паркета за домакините бе Джаксън с 34 минути.

През по-голямата част от мача Индиана изоставаше в резултата, но не позволи разликата да надхвърли 15 точки. В средата на последната четвърт Джаксън намали пасива на 90:93 с отиграване за три точки. Последва серия от осем безответни точки за Атланта, но домакините отговориха с поредица от 9:0 и след два точни наказателни удара на Хъф разликата отново падна до две точки при 2:24 до края, преди Хоукс да удържат победата.

В следващите си двубои в сряда Атланта гостува на Вашингтон, а Индиана ще играе като гост срещу Мемфис.

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