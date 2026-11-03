Гилджъс-Алекзандър избухна с 43 точки в първия мач от серията между Оклахома и Кливланд

Шей Гилджъс-Алекзандър отбеляза рекордните си за сезона 43 точки и наниза ключова тройка 32,6 секунди преди края, за да осигури победата на Оклахома Сити Тандър със 117:112 над Кливланд Кавалиърс в първия мач от серията между двата тима.

Гардът стреля цели 35 пъти от игра - най-голям брой опити за баскетболист в НБА от началото на кампанията, и реализира 14 от тях. Той бе точен в 11 от 12-те си изпълнения от наказателната линия за 38 минути на паркета, с което изравни най-доброто си точково постижение в 17 срещи срещу Кливланд. Така разтърсваният от кадрови проблеми състав на гостите, останал без трима основни състезатели поради дългосрочни контузии, успя да се съвземе след две поредни тежки поражения навън с над 20 точки разлика.

SGA PUTS OKC AHEAD WITH A CLUTCH 3 🎯 HE'S GOT 43 PTS! OKC IS UP 3 WITH UNDER 30 SECONDS TO PLAY. https://t.co/5AJdXkms3n — NBA (@NBA) November 3, 2026

Последната четвърт предложи изключителна драма с осем равенства и осем смени на водачеството, преди Гилджъс-Алекзандър да вкара четвъртата си тройка за вечерта. След като Сам Мерил от домакините пропусна стрелба от ъгъла, Аджай Мичъл подпечата успеха на Тандър с два точни наказателни удара 15,4 секунди преди финалната сирена. Мичъл завърши с 20 точки, а Айзея Хартенщайн овладя 14 борби под кошовете.

За Кливланд това бе първа домакинска загуба от четири изиграни мача през сезона. Новобранецът Милик Томас, който за първи път в кариерата си започна като титуляр в НБА, и Донован Мичъл бяха най-резултатни за тима с по 17 точки, като Мичъл се отчете и с 11 асистенции. Евън Мобли добави 16 пункта за домакините.

Meleek Thomas telling Donovan Mitchell that he was open and to make the extra pass https://t.co/Z49NnuJOFL — ¹⁰ (@HoodiGarland) November 3, 2026

Първото полувреме бе белязано от цели 15 обрата и две равенства, но силна серия от 16:6 в последните пет минути на втората четвърт позволи на Тандър да се оттеглят на почивка с преднина от 59:48. Оклахома Сити дръпна с 69:55 в средата на третата част, ала Кливланд се върна в мача благодарение на девет тройки от 17 опита в рамките на периода. Кавалиърс започнаха финалната четвърт със серия от 18:9, но не успяха да задържат темпото в решителните мигове.

Двата отбора ще премерят сили отново в сряда, този път на паркета в Оклахома Сити.

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