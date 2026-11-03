Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Гилджъс-Алекзандър избухна с 43 точки в първия мач от серията между Оклахома и Кливланд

  • 3 ное 2026 | 09:01
  • 575
  • 0
Гилджъс-Алекзандър избухна с 43 точки в първия мач от серията между Оклахома и Кливланд

Шей Гилджъс-Алекзандър отбеляза рекордните си за сезона 43 точки и наниза ключова тройка 32,6 секунди преди края, за да осигури победата на Оклахома Сити Тандър със 117:112 над Кливланд Кавалиърс в първия мач от серията между двата тима.

Гардът стреля цели 35 пъти от игра - най-голям брой опити за баскетболист в НБА от началото на кампанията, и реализира 14 от тях. Той бе точен в 11 от 12-те си изпълнения от наказателната линия за 38 минути на паркета, с което изравни най-доброто си точково постижение в 17 срещи срещу Кливланд. Така разтърсваният от кадрови проблеми състав на гостите, останал без трима основни състезатели поради дългосрочни контузии, успя да се съвземе след две поредни тежки поражения навън с над 20 точки разлика.

Последната четвърт предложи изключителна драма с осем равенства и осем смени на водачеството, преди Гилджъс-Алекзандър да вкара четвъртата си тройка за вечерта. След като Сам Мерил от домакините пропусна стрелба от ъгъла, Аджай Мичъл подпечата успеха на Тандър с два точни наказателни удара 15,4 секунди преди финалната сирена. Мичъл завърши с 20 точки, а Айзея Хартенщайн овладя 14 борби под кошовете.

За Кливланд това бе първа домакинска загуба от четири изиграни мача през сезона. Новобранецът Милик Томас, който за първи път в кариерата си започна като титуляр в НБА, и Донован Мичъл бяха най-резултатни за тима с по 17 точки, като Мичъл се отчете и с 11 асистенции. Евън Мобли добави 16 пункта за домакините.

Първото полувреме бе белязано от цели 15 обрата и две равенства, но силна серия от 16:6 в последните пет минути на втората четвърт позволи на Тандър да се оттеглят на почивка с преднина от 59:48. Оклахома Сити дръпна с 69:55 в средата на третата част, ала Кливланд се върна в мача благодарение на девет тройки от 17 опита в рамките на периода. Кавалиърс започнаха финалната четвърт със серия от 18:9, но не успяха да задържат темпото в решителните мигове.

Двата отбора ще премерят сили отново в сряда, този път на паркета в Оклахома Сити.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Резултати от днешните мачове в НБА

Резултати от днешните мачове в НБА

  • 3 ное 2026 | 08:04
  • 2521
  • 0
Миньор пречупи Ботев Враца с 42 точки за една четвърт

Миньор пречупи Ботев Враца с 42 точки за една четвърт

  • 2 ное 2026 | 21:10
  • 1288
  • 1
Олимпиакос очаква Фурние обратно за мача с Цървена звезда

Олимпиакос очаква Фурние обратно за мача с Цървена звезда

  • 2 ное 2026 | 17:41
  • 860
  • 0
Черно море Навибулгар привлече Борислав Младенов

Черно море Навибулгар привлече Борислав Младенов

  • 2 ное 2026 | 16:20
  • 1418
  • 18
Съдийка пострада след баскетболен мач в Гърция, откараха я в болница

Съдийка пострада след баскетболен мач в Гърция, откараха я в болница

  • 2 ное 2026 | 13:42
  • 862
  • 0
Валтер Таварес стана рекордьор по чадъри в испанското първенство

Валтер Таварес стана рекордьор по чадъри в испанското първенство

  • 2 ное 2026 | 13:21
  • 531
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:44
  • 300354
  • 88
Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 05:10
  • 5343
  • 6
Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

  • 3 ное 2026 | 07:57
  • 4731
  • 12
Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

  • 2 ное 2026 | 20:27
  • 27828
  • 96
Арда грабна трите точки срещу Септември (София)

Арда грабна трите точки срещу Септември (София)

  • 2 ное 2026 | 21:25
  • 16840
  • 4
СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

  • 2 ное 2026 | 17:57
  • 29750
  • 227