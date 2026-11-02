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Миньор пречупи Ботев Враца с 42 точки за една четвърт

  • 2 ное 2026 | 21:10
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Миньор пречупи Ботев Враца с 42 точки за една четвърт

Миньор победи Ботев Враца със 110:82 в зала “Борис Гюдеров“ в среща от 4-ти кръг от Sesame НБЛ. Перничани решиха до голяма степен двубоя с впечатляваща втора четвърт, в която отбелязаха 42 точки, а след почивката не позволиха на гостите да върнат интригата. Джеремайн Хед бе над всички с 27 точки и 10 асистенции.

Началото предложи далеч по-равностойна игра. Миньор приключи първите десет минути с минимална преднина от 21:20, като Димитре Малишич даде важен принос с осем точки. Ботев остана близо до домакините и намери добри решения при стрелбата от дистанция.

През втората четвърт обаче перничани изцяло промениха развоя. Водени от Хед, те наложиха висока резултатност, на която врачани не успяха да отговорят. Миньор спечели периода с 42:19 и се оттегли на почивката при 63:39. Хед вече имаше 19 точки и 8 асистенции, а грешките на гостите допълнително улесниха откъсването на домакините.

След подновяването на играта Ботев подобри представянето си в нападение, но не успя да съкрати изоставането. Миньор продължи да бележи с лекота и спечели третата част с 26:22. Така преди заключителните десет минути резултатът бе 89:61 и перничани вече имаха солидна основа за спокоен финал.

Последната четвърт завърши при равенство 21:21, а домакините преминаха границата от сто точки и оформиха крайното 110:82. В хода на срещата авансът им достигна и 37 точки.

Хед направи впечатляващ мач за малко повече от 23 минути на паркета. Освен дабъл-дабъла от 27 точки и 10 асистенции, той добави 6 борби и 4 откраднати топки. Алекс Уандие се включи силно от пейката с 19 точки, а Лъчезар Тошков завърши със 17 точки, 5 борби и 4 асистенции. Димитре Малишич и Игор Кесар допринесоха съответно с 14 и 12 точки.

Миньор подкрепи резултатната си игра в близост до коша с 12 успешни тройки. Домакините се отличиха и с 13 откраднати топки, като затрудниха организацията на Ботев и използваха възможностите си за бързи атаки.

За врачани Ивайло Христов бе най-резултатен със 17 точки, 11 от които след почивката. Юра Меликян добави 14 точки, 8 борби и 3 чадъра, а Марк Воденичарски приключи с 13 точки. Кристиян Василев се отчете с 11 точки, 6 борби и 6 асистенции, докато Маркайлън Фрийман завърши с 10 точки и 6 завършващи подавания.

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