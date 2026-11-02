Гол след гол: 39 попадения в седемте изиграни срещи от десетия кръг при U17

Десетият кръг в Елитната група до 17 години предложи истинска голова фиеста. В седемте изиграни двубоя бяха отбелязани общо 39 попадения, а срещата между Локомотив (Пловдив) и Пирин бе отложена.

Най-убедителната победа постигна Славия, който разгроми Академик (Пловдив) с 8:0. Левски също реализира осем попадения при успеха си с 8:2 над Етър. Изключително резултатно бе и столичното дерби между ЦСКА 1948 и ЦСКА, завършило при зрелищното равенство 4:4.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от изиграните срещи в десетия кръг на първенството.

Насладете се на головете от десетия кръг в Елитната група до 17 години!

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google