Гол след гол: 25 попадения в шестте изиграни срещи от десетия кръг при U18

Десетият кръг в Елитната група до 18 години предложи много емоции и общо 25 попадения в шестте изиграни двубоя. Срещите Локомотив (Пловдив) – Пирин и Арда – Септември бяха отложени.

Най-убедителната победа постигна Нефтохимик, който се наложи с 5:1 при гостуването си на Янтра. Ботев (Пловдив) победи Дунав с 4:1, а Славия записа класически успех с 3:0 над Берое.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от изиграните срещи в десетия кръг на първенството.

Насладете се на головете от десетия кръг в Елитната група до 18 години!

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