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Валтер Таварес стана рекордьор по чадъри в испанското първенство

  • 2 ное 2026 | 13:21
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Валтер Таварес стана рекордьор по чадъри в испанското първенство

Валтер Таварес записа името си в историята на испанската баскетболна лига. Центърът на Реал Мадрид оглави вечната класация по чадъри след представянето си срещу Мирафлорес Бургос.

Още през първото полувреме Таварес блокира два изстрела и увеличи общия си актив в испанския елит на 739 чадъра. Така той подобри досегашния рекорд на Фран Васкес, който имаше 738.

Центърът се доближава и до ново постижение в класацията по борби. С 2858 овладени борби той заема осмото място, а пред него е Арвидас Сабонис с 2904 — разлика от едва 46 борби.

Рекордът идва на фона на по-ограничено игрово време за Таварес в началото на сезона. В първите си пет мача 34-годишният баскетболист прекарва средно около 16 минути на паркета при 21 през предишните сезони. До момента той записва средно по 4,2 точки, 7,6 борби и 1,6 чадъра на двубой в Лига АСБ.

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