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Млади лекоатлетки от Свищов се прибраха с четири медала от турнир в Гърция

  • 2 ное 2026 | 12:44
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Млади лекоатлетки от Свищов се прибраха с четири медала от турнир в Гърция

С четири медала от международно състезание в Гърция се прибраха млади лекоатлетки от Свищов. Мелани Дончева и Ева Петрова са възпитанички на Спортната школа по лека атлетика "Златен отбор". Това съобщи ръководителят на свищовската школа Васил Гъмзов.

Родените през 2013 година състезателки участваха в дисциплините 60 м гладко бягане и скок дължина. В първата дисциплина Мелани Дончева спечели златото и шампионската титла, а в скока дължина се класира на второ място и се окичи със сребърния медал. Ева Петрова също завоюва два медала- сребро и бронз. Тя е втора в дисциплината 60 м гладко бягане и трета в скока.

Това е първо международно състезание за нашата школа и спечелихме четири медала, зад които стоят много труд, постоянство и смелост, каза треньорът Йорданка Гъмзова.

От школата изказаха благодарност към Община Свищов за подкрепата и помощта при участието на свищовските състезателки в международното състезание.

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