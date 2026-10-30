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Шоу на Хакими изведе ПСЖ до гръмка победа

  • 30 окт 2026 | 22:02
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Пари Сен Жермен разгроми Льо Авър с 5:1 като гост в двубой от френската Лига 1. Големият герой за парижани беше Ашраф Хакими, който се отличи с хеттрик (28', 55', 69') и две асистенции. Останалите попадения за гостите отбелязаха Мика Годс (26') и Сени Маюлу (62'), а за домакините точен беше Джош Маджа (18').

Льо Авър изненадващо поведе в 18-ата минута след бърза контраатака. Фофана напредна отдясно и подаде успоредно на голлинията към Маджа, който отблизо изпрати топката в мрежата.

ПСЖ обаче реагира светкавично и стигна до пълен обрат в рамките на две минути. В 26-ата минута Хакими се измъкна зад защитата след извеждащ пас и подаде към Годс, който изравни. В 28-ата минута мароканецът отново се откъсна от бранителите и този път сам завърши атаката с удар в близкия ъгъл.

След почивката Хакими продължи да блести и в 55-ата минута отбеляза второто си попадение с великолепно изпълнение на пряк свободен удар. Малко след това той пропусна възможност да оформи хеттрика си, но ПСЖ продължи да доминира.

В 62-рата минута Сени Маюлу се възползва от неразчетено излизане на вратаря на Льо Авър, преодоля го и изпрати топката в опразнената врата.

Седем минути по-късно Хакими все пак оформи своя хеттрик. Мика Годтс беше изведен по лявото крило и подаде към мароканеца, който стреля, а след двоен рикошет топката влезе във вратата за крайното 1:5.

ПСЖ записа шеста поредна победа в Лига 1 и девета във всички турнири. Парижани събраха 20 точки и затвърдиха лидерската си позиция в класирането, докато Льо Авър остава на последното място.

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Снимки: Imago

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