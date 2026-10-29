Испански футболист разказа от първо лице за ада на релсите

Само в рамките на двадесет и четири часа испанският нападател Анхел Контенто преживя емоционален контраст, който трудно може да бъде описан с думи. Футболистът на шестодивизионния Спортинг Алкасар премина от радостта да играе в от исторически мач срещу елитния Малага в среща за Купата на Испания до ужаса на тежка влакова катастрофа, в чието спасяване се включи като доброволец.

Трагедията се разигра в сряда сутринта край село Урда в провинция Толедо, където се сблъскаха два влака на компаниите „Ренфе“ и „Ирио“. Към момента има потвърдени 69 загинали, а 64 други пътника се издирват.



Инцидентът хвърли страната в траур само часове след като в близкия район цареше празнично настроение заради футболния двубой на местния стадион. Новината за катастрофата заварва родения в Урда нападател на работното му място, след което той незабавно заменя футболния екип с мисия в помощ на пострадалите.

В ефира на предаването „Ел Ларгеро“ Контенто разкри подробности за преживения кошмар:

„Чувствам се зле и все още съм в шок. Преживяното беше изключително тежко от психологическа гледна точка и трудно ще се забрави. Станах в 6:30 ч. сутринта за работата ми като животновъд. Когато чух по радиото за инцидента, веднага потеглих да помагам.“

❤️‍🩹 🗣️ Ángel Contento, delantero del @SportingAlcazar y natural de Urda: "Uno no tiene ganas de pensar en fútbol ahora..." "Ayer jugamos contra un Primera, uno de los mejores días de tu vida... Y hoy es uno de los peores, sino el peor" 🙏 @carlosabengozar: "Me quedo con que la solidaridad de los toledanos de Urda ha sido inmaculada" — El Larguero (@ellarguero) October 28, 2026

Разстоянието от осем километра между стопанството му и местопроизшествието отнема едва десетина минути с автомобил, но гледката, която се открива пред очите му, надминава и най-лошите очаквания. Заедно с други доброволци и спасители Контенто се включва в транспортирането на ранените към обособените зали.

„Когато пристигнах, потокът от хора не спираше. Правехме точно това, което ни казваха да вършим. Човек си представя различни неща, но реалността там беше неописуема. Изтощението е огромно, но най-много ме съкруши отчаянието на семействата. Да виждаш близки, които чакат с часове да чуят името на свой роднина в пълна неизвестност — това може да те съсипе.“

Въпреки преживения ужас и безсънната нощ, Контенто трябва да продължи напред. За него следващият ден отново включва работа във фермата и вечерна тренировка със Спортинг Алкасар.

В състава на тима играят и Кини и Алберто Абенгосар, които работят като машинисти и с които нападателят споделя, че ще обсъди случилото се.

За Контенто футболът остава спасение за ума, макар събитията от последните часове да оставят дълбок отпечатък: „Вчера изживях един от най-хубавите дни в живота си, а днес — може би най-ужасния.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google