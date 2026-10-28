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Фрайбург спечели драматично надстрелването с Волфсбург, Динамо (Дрезден) изхвърли елитен тим

  • 28 окт 2026 | 21:54
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Фрайбург спечели драматично надстрелването с Волфсбург, Динамо (Дрезден) изхвърли елитен тим

Миналогодишният полуфиналист за Купата на Германия Фрайбург драматично победи с 3:2 изпадналия от елита Волфсбург в мач от 2-рия кръг на турнира. Срещата премина през два пълни обрата, а двама японски футболисти – съответно Кейсуке Гото от домакините и Кенто Сиогай от „вълците“, записаха по две попадения за отборите си.

Още в 6-ата минута Фрайбург поведе, след като Кристиан Гюнтер центрира отляво, а Игор Матанович с глава откри. Не след дълго обаче Волфсбург направи пълен обрат. Само две минути след инкасираното попадение, японецът Кенто Сиогай се откъсна от бранителите на домакините и изравни за 1:1.

През втората част двата отбора си размениха по едно попадение между 56-ата и 58-ата минути, но те бяха отменени.

В друг от двубоите пък втородивизионният Динамо (Дрезден) изхвърли елитния Шалке 04 след успех с 2:0 у дома. И двата гола паднаха през втората част.

Първо в 54-ата минута центриране отляво в наказателното поле намери младия Патрис Чович, който я нагласи на десния си крак и простреля Лорис Кариус за 1:0. Две минути преди края на редовното време Динамо (Дрезден) подпечата победата си след корнер. Центрирането накара Кариус да увисне, а резервата Кристоф Дафернер удвои за 2:0 и хвърли в луда радост домакинските фенове.

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