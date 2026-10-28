Костадинов се доближи до дабъл-дабъл при загуба на Остенде

Българският национал Константин Костадинов реализира 12 точки и добави към тях 8 борби, 1 асистенция и 1 открадана топка за 21 минути игра при загубата на белгийския си тим Остенде със 77:80 като гост на Желона Гора в мач от четвъртия кръг на турнира ФИБА Къп. Двубоят бе от Група В, където и двата днешни съперника са с по 2 победи и 2 поражения.

Костадинов регистрира 3/4 в стрелбата за две точки, като не опита изстрел от тройката, а от линията за наказателни удари бе 6/8.

Полският тим доминираше в първите три четвърти и едва в последния период гостите опитаха обрат, печелейки го с 25:11, но малко не им достигна, за да надделеят.

С 21 точки за поляците се отличи Бо Бийч, а за Остенде най-резултатен с 15 точки беше Симон Буйс.

Снимка: ФИБА

СТАТИСТИКА НА МАЧА

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