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Локо Пловдив подчини швейцарци в зала "Сила"

  • 28 окт 2026 | 21:23
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Локо Пловдив подчини швейцарци в зала "Сила"

Локомотив Пловдив постигна втора победа в групите на турнира ФИБА Къп. В четвъртата си среща от Група "Н" на надпреварата "черно-белите" надиграха швейцарския Фрибург Олимпик с 95:83 (24:11, 21:20, 24:26, 26:26) като домакини в зала "Сила".

Така пловдивският тим стигна до втори пореден успех пред собствена публика в турнира и вече е с баланс 2-2, като изпревари днешния си съперник, който остава с една победа и три поражения в четири мача до момента.

Отборът на Асен Николов започна двубоя с висока ефективност в нападение и рано отвори разлика в резултата, като в края на първата част вече имаше двуцифрена преднина при 24:11. Във втория период българският тим уверено поддържаше своя аванс и така се оттегли на полувремето при 45:31.

След паузата гостите от Швейцария опитаха да отговорят на предизвикателството и съумяха да свалят разликата до само 5 точки в средата на третата четвърт при 54:49 благодарение на стрелбата си от далечно разстояние. Това принуди Асен Николов да поиска прекъсване. След него "черно-белите“ постепенно стабилизираха играта си в защита и отново вдигнаха разликата до над десет точки преди последните десет минути - 69:57. В тях отборът на Локомотив нямаше повече колебания и не изпусна инициативата, за да се поздрави с крайния успех след 95:83.

Трима състезатели на "смърфовете" завършиха с по над 20 реализирани точки за победата, като Джомару Браун бе най-резултатен с 29, Томислав Минков вкара 24, а Девърл Рамзи завърши с 23, към които прибави и 9 асистенции. Кристофър Лайкс се отличи с 22 точки за гостите, а Адриан Мьорман записа 20 точки и 14 борби.

Снимка: ФИБА

СТАТИСТИКА НА МАЧА

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