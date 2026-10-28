Рилски спортист отстъпи пред румънци във ФИБА Къп

Рилски спортист допусна трето поражение в също толкова мачове в турнира ФИБА Къп, след като отстъпи с 86:103 (16:16, 17:21, 22:37, 31:29) на румънския Университатя Крайова. Българите са последни в Група С с актив от три точки.

Айзея Ричардс записа дабъл-дабъл за Рилски спортист с 16 точки и 10 борби, а най-резултатен бе Чавдар Костов със 17 точки. Двама от баскетболистите на Крайова обаче направиха огромен мач. Роналд Плайт завърши с коефициент на ефективност +35, след като вкара 31 точки, а Деметриус Дейвис добави 17 с 9 асистенции.

Рилски спортист поведе с първия кош в мача - тройка на Малик Джонсън, а българите дори влязоха в серия до 10:3. Крайова обаче постепенно се върна в играта и последната точна стрелба в частта бе на Плайт за 16:16.

Влад Нистор даде първата преднина на румънците с първия кош във втората четвъртина и въпреки че Костов вкара нова тройка и върна Рилски спортист напред, Крайова диктуваше остатъка от двубоя. Плайт вкара шест безответни точки, даде отново аванс на румънците и те повече не го загубиха.

Снимка: ФИБА

СТАТИСТИКА НА МАЧА

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