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Представители на НСА взеха участие в XV треньорска конференция на УЕФА в Рим

  • 28 окт 2026 | 12:16
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Представители на НСА взеха участие в XV треньорска конференция на УЕФА в Рим

В Рим се проведе XV Конференция на УЕФА за треньорско образование (UEFA Coach Education Conference). С фокус върху дългосрочното развитие и иновациите в треньорското образование събитието събра водещи експерти, ръководители на треньорски школи и специалисти по развитие на футбола от цяла Европа.

Национална спортна академия бе представена от доц. Емил Атанасов, декан на факултет Спорт и директор на БТШФ и гл. ас. Крум Ловков, преподавател в катедра „Футбол и тенис“ и ръководител на курс УЕФА „В“ лиценз.

Основните акценти на форума бяха насочени към интегриране на съвременните технологични тенденции, изкуствения интелект и аналитичните инструменти  в обучителния процес на треньорите. Практическите панели допълнително създадоха ценна среда за професионален обмен, дискусии и представяне на иновативни решения в обучението и развитието на треньорите.

Участието на доц. Емил Атанасов и гл. ас. д-р Крум Ловков в събитие от такъв мащаб е от съществено значение за развитието на треньорското обучение в България. То позволява да се синхронизират националните обучителни програми с най-новите европейски стандарти, тенденции и изисквания на УЕФА, съобщават от БФС.

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