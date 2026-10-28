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Брадфорд стигна до 1/4-финалите след нова победа в Карабао къп

  • 28 окт 2026 | 00:34
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Брадфорд стигна до 1/4-финалите след нова победа в Карабао къп

Брадфорд се класира за четвъртфиналите на Карабао къп, след като победи с 2:0 у дома Питърбро в двубой между два отбора от Лига 1. Маколи Гилеспи (13') даде преднина на домакините след изпълнение на корнер, а Адам Филипс (67') удвои аванса им. Брадфорд създаде няколко добри възможности и през първата част, като Боби Пойнтън принуди вратаря Алекс Бас да се намесва, а Калъм Конъли уцели напречната греда с далечен удар.

Питърбъро започна по-активно второто полувреме и бе близо до изравняване, когато удар на Итън Уилямс срещна гредата след рикошет. Вратарят на Брадфорд Джон Маккракън се намеси решително и при други опасни атаки на гостите, преди Филипс да нанесе втория удар по надеждите им. След попадението домакините контролираха развитието на срещата, а Питърбъро не успя да намери път към гола. Брадфорд продължава към четвъртфиналите, докато за тима на Роби Савидж участието в турнира приключи.

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Снимки: Gettyimages

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