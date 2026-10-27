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РБ (Лайпциг) на минути от издънка за Купата на Германия

  • 27 окт 2026 | 21:12
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РБ (Лайпциг) на минути от издънка за Купата на Германия

Участникът в Шампионската лига РБ (Лайпциг) беше на крачка от сериозна издънка в турнира за Купата на Германия, но все пак успя да продължи напред. В среща от втория кръг “червените бикове” се измъчиха сериозно с третодивизионния Рот-Вайс (Есен) за успех с 2:1 като гости.

Представителят на елита губеше с 0:1 до 78-ата минута и от края на първата част играеше с човек по-малко след втори жълт картон на Николас Зейвалд. Наставникът Мартин Демикелис обаче направи ключова промяна на почивката, вкарвайки в игра Антонио Нуса и Кристоф Баумгартнер. Двамата обърнаха нещата в полза на РБ, като Баумгартнер наниза два гола - в 78-ата и 82-рата.

Това е първа победа за Лайпциг като гост от първия мач на тима за сезона насам през август, който също беше за купата - 6:0 срещу Айнтрахт (Трир).

РазенБалшпорт се спаси, но друг представител на Първа Бундеслига беше елиминиран от по-нискоразеден съперник - Майнц 05. “Червените” отстъпиха с 0:2 при визитата си на Бохум от Втора Бундеслига.

В интересен и резултатен сблъсък Айнтрахт (Франкфурт) елиминира Хамбургер ШФ след 3:1 в Хамбург.

В последния от ранните двубои за вечерта в Аугсбург надви третодивизионния Гросаспах с 4:2 като гост.

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