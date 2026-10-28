Непобеденият Милан излиза срещу коварен съперник

Милан приема Болоня на „Джузепе Меаца“ в двубой от деветия кръг на Серия "А". „Росонерите“ влизат в мача в отлична позиция, заемайки 4-то място във временното класиране с 18 точки (5 победи и 3 равенства), като все още нямат поражение в първенството. От своя страна Болоня се намира на 13-та позиция с 8 точки (2 победи, 2 равенства и 4 загуби), но показва признаци на съживяване под ръководството на новия си старши треньор Рафаеле Паладино.

Милан показва добра форма в първенството, въпреки че допусна поражение с 0:3 от Борнемут в Лига Европа. В последния си мач от Серия "А" воденият от Рубен Аморим тим спечели гостуването си на Удинезе с 2:0 благодарение на головете на Кристиан Пулишич и Омари Хътчинсън. Преди това „росонерите“ надделяха у дома над Аталанта с 3:2 и постигнаха убедителна победа с 4:0 над РБ Залцбург като гост в ЛЕ.

Болоня също влиза в двубоя след ценен успех навън - 2:0 срещу Каляри с попадения на Николо Казале и Федерико Бернардески. Момчетата на Рафаеле Паладино спечелиха последните си две гостувания в лигата, като преди това надделяха и над Лече с 2:1, въпреки че между тях претърпяха домакинско поражение с 1:3 от лидера Интер.

В лагера на домакините има сериозни проблеми с контузени състезатели. Извън сметките на Рубен Аморим остават Самуел Чуквуезе, Матео Габия, Алексис Салемакерс и Филипо Терачано. С мускулни проблеми и под въпрос са Адриен Рабио, Диего Морейра, Марио Хила и Рубен Лофтъс-Чийк. Очаква се наставникът на Милан да направи ротации в състава с оглед на предстоящото през уикенда дерби срещу Интер.

Болоня пристига с по-малко кадрови грижи. Поради контузии срещата пропускат нападателят Роберто Пиколи, Рикардо Орсолини и Емил Холм. В предни позиции Йенс Одгор се очаква отново да води атаката, подпомаган от Федерико Бернардески и Николо Камбиаги, докато бившият халф на Милан Томазо Побега може да започне в средата на терена до Люис Фъргюсън.

В последните 5 официални мача между двата отбора Милан има предимство с 3 победи срещу 2 за Болоня. Последният сблъсък за първенство през февруари 2026 г. завърши с категоричен триумф на Милан с 3:0 като гост. Болоня обаче отстрани миланския гранд в турнира за Купа на Италия през май 2025 г. с минималното 1:0 на „Сан Сиро“.

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Снимки: Gettyimages