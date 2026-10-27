"Пирогов" с позиция за кончината на детето от школата на Христо Стоичков

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ излезе с официална позиция за смъртта на 10-годишното момче от Етрополе, което беше прието за лечение на 24 октомври след падане от стълба на селскостопанска машина. Както вече стана известно, детето е Росен, роден през 2016 г., който е бил част от футболната школа на Христо Стоичков в Етрополе.

От лечебното заведение поднесоха съболезнования на семейството и близките на момчето. От болницата уточняват, че при извършените прегледи и изследвания са установени изключително тежки травми, несъвместими с живота, въпреки незабавно предприетите медицински действия.

В официалната си позиция от „Пирогов“ заявиха:

„По повод трагичния случай с 10-годишното дете, транспортирано в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ на 24 октомври 2026 г. от екип на ЦСМП – Етрополе, болницата предоставя следната информация:

Според първоначално предоставените данни детето е пострадало при падане от стълба на селскостопанска машина.

При извършените в „Пирогов“ прегледи и изследвания са установени изключително тежки травми, несъвместими с живота. Медицинският екип е предприел всички възможни животоспасяващи действия в съответствие с утвърдените медицински стандарти и протоколи. Въпреки усилията на лекарите детето е починало.“

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