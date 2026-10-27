Младите ни джудисти спечелиха шест медала на Балканиадата

Младите ни джудисти спечелиха шест медала от Балканиадата до 12 г. в Босна и Херцеговина.

Пламен Карамилев (60 кг, „Арена спорт“, Пд) стана шампион, а Бориса Василева (36 кг, „Илинден“, Сф) взе сребро.

Бронз добавиха Евелин Казаков (27 кг, „Шун“), Катрин Асенова (48 кг, „Респект“, Сф), Борис Петров (55 кг, Джудо спорт“, Свищов) и Момчил Попов (над 60 кг, ЦСКА).

На крачка от призовата тройка, пети, останаха Йоана Христова (40 кг, „Арена спорт“, Пд), Радост Куманова (над 57 кг, „Х. Димитър“ Сливен), Христо Чилиев (60 кг, ЦСКА), Радостина Огнянова (32 кг, „Кодокан“, Пз) и Кристина Стефанова (32 кг, Габрово).

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