Насионал представи третия си треньор за сезона

След като изгледа от трибуните домакинската победа на Насионал над СК Брага (1:0) в неделя, Жоао Енрикеш бе официално обявен в понеделник за новия старши треньор на тима от Мадейра. Той става третият наставник за сезона след Жоао Жиао и Алешандре Сантош.

„Нов цикъл започва сега. Добре дошъл, Жоао Енрикеш!“, написаха от клуба в социалните мрежи. В предишния мач отборът бе воден от временния наставник Бруно Абреу, а дебютът на Жоао Енрикеш начело на състава ще бъде на 1 ноември срещу Арока.

53-годишният португалски специалист бе без отбор, след като през миналия сезон бе начело на Авеш САД, завършил с изпадане на тима. В елита той е водил още отборите на Пасош де Ферейра, Санта Клара, Витория Гимараеш, Морейрензе и Маритимо.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago