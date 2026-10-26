Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол

Ивелин Попов празнува рожден ден

  • 26 окт 2026 | 12:17
  • 194
  • 1
Ивелин Попов празнува рожден ден

Рожденик днес е бившият капитан на националния отбор на България Ивелин Попов. Трикратният носител на приза Футболист №1 на България празнува своя 39-и рожден ден.

Един от най-добрите български футболисти за последното десетилетие е носил още екипите на редица отбори в родината ни и в чужбина, изигравайки над 600 двубоя в кариерата си. Извън граница офанзивният футболист е играл за турския Газиантепспор, както и за руските Кубан (Краснодар), Спартак (Москва), Рубин (Казан), Ростов и Сочи, а у нас бе част от отборите на Литекс, Левски, Ботев (Пловдив) и Арда (Кърджали). Ивелин Попов има 90 мача националния отбор на България, в които е реализирал 18 попадения.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Диан Георгиев: Жалко, че имаше игра, но не си вкарахме положенията

Диан Георгиев: Жалко, че имаше игра, но не си вкарахме положенията

  • 26 окт 2026 | 08:02
  • 727
  • 2
Диан Генчев: Можеше да бием с повече

Диан Генчев: Можеше да бием с повече

  • 26 окт 2026 | 07:54
  • 850
  • 0
ФК Севлиево вкара пет гола в контрола

ФК Севлиево вкара пет гола в контрола

  • 26 окт 2026 | 07:48
  • 945
  • 0
Първи домакински мач за Локо (Пд) след ерата "Крушарски"

Първи домакински мач за Локо (Пд) след ерата "Крушарски"

  • 26 окт 2026 | 07:45
  • 7119
  • 13
Росен Крумов: Засега е добре, но идва по-трудното

Росен Крумов: Засега е добре, но идва по-трудното

  • 26 окт 2026 | 07:33
  • 848
  • 2
Може ли Лудогорец да развали еуфорията в ЦСКА преди завръщането на "Армията"?

Може ли Лудогорец да развали еуфорията в ЦСКА преди завръщането на "Армията"?

  • 26 окт 2026 | 07:00
  • 11669
  • 79
Виж всички

Водещи Новини

Може ли Лудогорец да развали еуфорията в ЦСКА преди завръщането на "Армията"?

Може ли Лудогорец да развали еуфорията в ЦСКА преди завръщането на "Армията"?

  • 26 окт 2026 | 07:00
  • 11669
  • 79
Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

  • 26 окт 2026 | 11:02
  • 7283
  • 3
Ръководството на Манчестър Юнайтед се събира на среща, която ще реши бъдещето на Карик

Ръководството на Манчестър Юнайтед се събира на среща, която ще реши бъдещето на Карик

  • 26 окт 2026 | 11:17
  • 4073
  • 5
Първи домакински мач за Локо (Пд) след ерата "Крушарски"

Първи домакински мач за Локо (Пд) след ерата "Крушарски"

  • 26 окт 2026 | 07:45
  • 7119
  • 13
Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

  • 26 окт 2026 | 07:58
  • 11424
  • 35
Реал Мадрид възтържествува в Ел Класико и спря перфектната серия на Барселона в Ла Лига

Реал Мадрид възтържествува в Ел Класико и спря перфектната серия на Барселона в Ла Лига

  • 26 окт 2026 | 00:00
  • 76499
  • 309