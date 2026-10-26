Ивелин Попов празнува рожден ден

Рожденик днес е бившият капитан на националния отбор на България Ивелин Попов. Трикратният носител на приза Футболист №1 на България празнува своя 39-и рожден ден.

Един от най-добрите български футболисти за последното десетилетие е носил още екипите на редица отбори в родината ни и в чужбина, изигравайки над 600 двубоя в кариерата си. Извън граница офанзивният футболист е играл за турския Газиантепспор, както и за руските Кубан (Краснодар), Спартак (Москва), Рубин (Казан), Ростов и Сочи, а у нас бе част от отборите на Литекс, Левски, Ботев (Пловдив) и Арда (Кърджали). Ивелин Попов има 90 мача националния отбор на България, в които е реализирал 18 попадения.

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