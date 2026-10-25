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Следващият съперник на Левски в Европа прекъсна негативната си серия в Полша с късна победа

  • 25 окт 2026 | 22:37
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Следващият съперник на Левски в Европа прекъсна негативната си серия в Полша с късна победа

Следващият съперник на Левски в европейските клубни турнири – Ягелония (Бялисток), прекъсна серията си от четири поредни загуби в полското първенство, след като победи Висла (Плоцк) с 1:0 у дома в двубой от 12-ия кръг на Екстракласа. Единственото попадение бе дело на Усман Соу (83′).

Първото полувреме премина при сравнително равностойна игра, като и двата отбора имаха възможности да открият резултата, но не успяха да се възползват от тях.

През втората част домакините натиснаха и в 77-ата минута получиха право да изпълнят дузпа за игра с ръка на Юрица Пршир, но след намесата на ВАР и преглед на ситуацията съдията отмени първоначалното си решение.

Само две минути по-късно домакините все пак стигнаха до гол. Кайетан Шмит центрира в наказателното поле, където Усман Соу засече топката с глава и я изпрати в мрежата за крайното 1:0.

С победата Ягелония събра 15 точки и се изкачи на десетото място в класирането, изпреварвайки именно Висла, който остава 11-и с 14 точки.

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