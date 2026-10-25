С късни голове Хофенхайм сложи брутален край на добрата серия на Леверкузен

Хофенхайм разби с категоричното 3:0 високо летящият в последни седмици Байер (Леверкузен) в мач от 7-ия кръг на Бундеслигата. Любопитното е, че и трите попадения за тима от Зинсхайм паднаха в последните 10-15 минути на двубоя, като преди това положенията за гол не бяха никак много. Легендата на домакините Андрей Крамарич, който влезе като резерва, пък имаше принос и за трите попадения на отбора си.

Така Хофенхайм записа трета поредна победа във всички турнири, след като през седмицата тимът също с 3:0 победи и Лион в Лига Европа. Отборът заема 11-о място в класирането с 9 точки. На добрата серия на Байер (Леверкузен) от шест поредни победи във всички състезания бе сложен край, като това бе и първа загуба за тима в последните 8 мача. “Аспирините” остават с 13 точки.

Oще в 6-ата минута Леверкузен можеше да открие резултата, но ударът на Нейтън Тела от наказателното поле бе неточен. Последваха по-спокойни минути, като чак след близо половин час имаше отлична възможност за гол. Тогава Адам Хложек от домакините напредна и стреля опасно, но нацели страничната греда на Марк Флекен, а при добавката Александер Прас бе неточен. Междувременно на стадиона в Зинсхайм се изля и силен дъжд, като в крайна сметка първата част приключи при нулево равенство.

Мачът бе преобърнат в 79-ата минута, когато ВАР се намеси и главният съдия отсъди дузпа за нарушение на Едмонд Тапсоба срещу Фисник Аслани. Зад топката застана появилият се петнадесетина минути по-рано в игра Андрей Крамарич, който бе безупречен и Хофенхайм поведе с 1:0. Малко след това Ибрахим Маза можеше бързо да изравни, но ударът му от въздуха бе неточен. Минута преди края на редовното време домакините удвоиха аванса си. След добра контраатака голмайсторът Крамарич подаде към Александер Прас, който вкара за 2:0. Този гол доведе до бурни протести от треньора на Леверкузен Карлес Мартинес, тъй като преди попадението Макс Мьоерщет от Хофе и бранителят Лоик Баде сблъскаха лошо главите си, но реферът не спря играта. Стигна се и до куриозна ситуация, тъй като голмайсторът Прас при радостта си съблече фланелката си, получи втори жълт картон и бе изгонен.

Това обаче не попречи по никакъв начин Хофенхайм да вкара още едно попадение. То дойде в петата минута на добавеното време, когато след нова добра контра Крамарич стреля опасно, но нацели напречната греда на Флекен. Най-бърз обаче бе Мьоерщет, който се възстанови от по-ранния си сблъсък с Баде, и успя да направи успешна добавка за крайното 3:0.

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Снимки: Imago