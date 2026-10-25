Лил удържа като гост Монако, но и двата отбора няма да са съвсем доволни

Монако и Лил завършиха 1:1 в мач от 8-ия кръг на Лига 1. Гостите водеха през по-голямата част от мача чрез гол на брата на Килиан Мбапе - Етан Мбапе, но червен картон на бранителя на “песовете” Танги Нианзу направи така, че монегаските заиграха с числено предимство и в крайна сметка изравниха.

Така и двата тима остават на предни позиции в класирането с равни 15 точки, но няма да са съвсем доволни, тъй като ПСЖ или Лион утре ще могат еднолично да оглавят класирането при успех на някой от двата тима в мача помежду им.

Първите двадесетина минути преминаха в спокойно темпо, но гостите бяха тези, които първи нанесоха удар. Младият 19-годишен Сориба Диауне, който през седмицата вкара два гола на Галатасарай, пак се прояви добре и изведе чудесно Етан Мбапе, а братът на звездата на Реал Мадрид не чака втора покана и стреля покрай Лукас Храдецки - 0:1 за Лил.

“Песовете” удържаха преднината си до средата на второто полувреме, когато настъпи ключов момент. В 66-ата минута бранителят на Лил Танги Нианзу извърши грубо нарушение срещу Парис Брунер и бе изгонен с директен червен картон. Това имаше мигновени последствия за гостите и в 74-ата минута Монако изравни. Едан Диоп центрира остро отляво и топката в крайна сметка се озова в мрежата на гостите за 1:1.

До края Монако опита да вземе и пълния комплект от точки и имаше няколко опасни удара, но в крайна сметка гостите удържаха равния резултат.

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Снимки: Gettyimages