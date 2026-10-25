Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монако

Лил удържа като гост Монако, но и двата отбора няма да са съвсем доволни

  • 25 окт 2026 | 18:15
  • 579
  • 0
Лил удържа като гост Монако, но и двата отбора няма да са съвсем доволни

Монако и Лил завършиха 1:1 в мач от 8-ия кръг на Лига 1. Гостите водеха през по-голямата част от мача чрез гол на брата на Килиан Мбапе - Етан Мбапе, но червен картон на бранителя на “песовете” Танги Нианзу направи така, че монегаските заиграха с числено предимство и в крайна сметка изравниха.

Така и двата тима остават на предни позиции в класирането с равни 15 точки, но няма да са съвсем доволни, тъй като ПСЖ или Лион утре ще могат еднолично да оглавят класирането при успех на някой от двата тима в мача помежду им.

Първите двадесетина минути преминаха в спокойно темпо, но гостите бяха тези, които първи нанесоха удар. Младият 19-годишен Сориба Диауне, който през седмицата вкара два гола на Галатасарай, пак се прояви добре и изведе чудесно Етан Мбапе, а братът на звездата на Реал Мадрид не чака втора покана и стреля покрай Лукас Храдецки - 0:1 за Лил.

“Песовете” удържаха преднината си до средата на второто полувреме, когато настъпи ключов момент. В 66-ата минута бранителят на Лил Танги Нианзу извърши грубо нарушение срещу Парис Брунер и бе изгонен с директен червен картон. Това имаше мигновени последствия за гостите и в 74-ата минута Монако изравни. Едан Диоп центрира остро отляво и топката в крайна сметка се озова в мрежата на гостите за 1:1.

До края Монако опита да вземе и пълния комплект от точки и имаше няколко опасни удара, но в крайна сметка гостите удържаха равния резултат.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нов теч в Челси: как фентъзи отбор разкри тайна в състава

Нов теч в Челси: как фентъзи отбор разкри тайна в състава

  • 25 окт 2026 | 14:07
  • 6537
  • 0
Обрат в добавеното време донесе инфарктен успех на Интер

Обрат в добавеното време донесе инфарктен успех на Интер

  • 25 окт 2026 | 15:20
  • 15473
  • 20
Тежък удар за Реал Мадрид преди Ел Класико

Тежък удар за Реал Мадрид преди Ел Класико

  • 25 окт 2026 | 12:11
  • 14697
  • 17
Артета си води статистика кой мениджър най-много напуска техническата зона

Артета си води статистика кой мениджър най-много напуска техническата зона

  • 25 окт 2026 | 11:28
  • 3576
  • 4
Вандалщина и потрошени магазини в Барселона преди Ел Класико

Вандалщина и потрошени магазини в Барселона преди Ел Класико

  • 25 окт 2026 | 10:18
  • 5371
  • 10
Ман Сити трудно би спечелил титлата с грешките на Донарума и Геи

Ман Сити трудно би спечелил титлата с грешките на Донарума и Геи

  • 25 окт 2026 | 09:54
  • 5809
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

  • 25 окт 2026 | 15:11
  • 11778
  • 39
Стабилен Ливърпул спря устрема на Брайтън

Стабилен Ливърпул спря устрема на Брайтън

  • 25 окт 2026 | 17:54
  • 12291
  • 12
Алекс Грозданов и Богданка грабнаха Суперкупата на Полша

Алекс Грозданов и Богданка грабнаха Суперкупата на Полша

  • 25 окт 2026 | 17:52
  • 7381
  • 0
Манчестър Юнайтед продължава да копае дъното, “Олд Трафорд” не издържа

Манчестър Юнайтед продължава да копае дъното, “Олд Трафорд” не издържа

  • 25 окт 2026 | 17:45
  • 24378
  • 100
Обрат в добавеното време донесе инфарктен успех на Интер

Обрат в добавеното време донесе инфарктен успех на Интер

  • 25 окт 2026 | 15:20
  • 15473
  • 20
Лече 0:0 Ювентус

Лече 0:0 Ювентус

  • 25 окт 2026 | 19:05
  • 1339
  • 0