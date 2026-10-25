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Окончателно: Реал Мадрид без Куртоа срещу Барселона

  • 25 окт 2026 | 18:14
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Окончателно: Реал Мадрид без Куртоа срещу Барселона

Разболелият се вратар на Реал Мадрид Тибо Куртоа няма да вземе участие в дербито с Барселона тази вечер (22:00 часа). Белгийският страж остава в Мадрид и няма да пътува за каталунската столица. Това е финалната развръзка след петчасова несигурност, преминала през истинска палитра от емоции за клуба, привържениците и самия вратар.

Тази сутрин Куртоа се е събудил в тежко състояние и въпреки краткотрайната надежда за подобряване, участието му бе напълно отхвърлено. На вратата на „Камп Ноу“ ще застане Андрий Лунин, втори избор ще бъде Местре, а трети вратар в групата е Волошин от третия тим на „белите“. За украинския страж това ще бъдат първи минути за сезона и общо пето Ел Класико в кариерата.

Причината за отсъствието на Куртоа е тежък грип, а не леко физическо неразположение. Вчера титулярният страж тренира нормално, но в следобедните часове състоянието му се влоши, а през нощта прогнозите станаха категорично песимистични. Малко преди 11:00 часа сутринта от клуба взеха окончателно решение, че в това състояние белгиецът не може да се качи на самолета и да играе.

Новината за състоянието на Куртоа първоначално предизвика вълна от тревога сред феновете, тъй като от състава отпада ключова фигура. Час по-късно от базата във Валдебебас се появи нова надежда – бе решено да се изчака до последно. При извънредно и бързо възстановяване съществуваше вариант вратарят да хване самолета за Барса и да се включи в срещата.

Въпреки лекото подобрение състоянието на белгиеца остана далеч от нужното за участие в мач на такова ниво. Така се стигна до окончателния отказ. Това е първият двубой, който Куртоа ще пропусне през кампанията, след като записа пълни 1080 минути в 12 срещи, запазвайки суха мрежа в две от тях – срещу Малага и Виляреал.

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