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  2. Септември 98 (Тервел)

Геша: С такива двубои ще намерим себе си

  • 25 окт 2026 | 10:49
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Геша: С такива двубои ще намерим себе си

Старши треньорът на Септември (Тервел) Георги Иванов – Геша коментира днешната загуба на тима от Черноморец (Балчик).

"Първото полувреме беше изцяло наше. Отборът игра много добре, подреден, компактен, създаде ситуации. Но един измислен фаул, след който последва страхотно изпълнение и ни поведоха. Това наклони везните в тяхна полза“, каза Геша.

"През второто полувреме трябваше да търсим някакво решение в наша полза. Направихме по-офанзивни смени и малко се понаруши ритъмът при нас, като дадохме възможност за опасни контраатаки на противника. Така се стигна до втория гол“, добави треньорът на „хановете“.

Това бе едва втора загуба за Септември този сезон. „В общи линии съм доволен от отбора. Особено през първото полувреме играхме много силно. Отборът вложи много труд, беше много концентриран. В никакъв случай не заслужавахме да сме изоставащи в резултата след първото полувреме, но този фаул промени мача“, каза още Георги Иванов.

"Черноморец е по-подготвен отбор с млади и тренирани момчета. Стана хубав мач за мен. Жалко, че ние го загубихме. Но с такива двубои ще намерим себе си“, завърши опитният наставник.

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