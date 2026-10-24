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Сантандер обърна Еспаньол и се върна към победите

  • 24 окт 2026 | 19:49
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Сантандер обърна Еспаньол и се върна към победите

Расинг Сантандер демонстрира характер и след обрат победи с 2:1 Еспаньол в мач от 10-ия кръг на Ла Лига. И трите гола в двубоя паднаха през втората част.

Така новаците сложиха край на серията си от четири поредни шампионатни мача без победа, като се изкачиха на 11-ото място в класирането с 11 точки. Еспаньол пък записа пета последователна среща без успех и в момента се намира на 18-о място в зоната на изпадащите с 8 точки.

След нулева първа част, головете заваляха през второто полувреме. Домакините можеха да открият резултата, но блестяща намеса на стража на Еспаньол Анхел Фортуно отрази опасен удар с десния крак на Иниго Висенте. Расинг продължи да атакува, но първият удар бе нанесен от "папагалчетата". Еду Експозито бе изведен от Хави Ернандес и след рикошет прати топката в долния ъгъл на вратата на Сантандер за 0:1. Реакцията на домакините бе светкавична и едва седем минути по-късно централният бранител Жанюел Белосиан изравни с мощен шут извън пределите на наказателното поле - 1:1.

Изравнителният гол даде нов импулс на домакините, които потърсиха пълен триумф. Обратът стана факт, след като при центриране от ъглов удар мароканският нападател Ясир Забири се оказа най-съобразителен и от близка дистанция вкара за 2:1. Съставът от Сантандер удържа преднината си до последния съдийски сигнал и се поздрави с трите точки.

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Снимки: Gettyimages

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