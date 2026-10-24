Аугсбург и Унион (Берлин) поделиха всичко

Аугсбург и Унион (Берлин) не успяха да се победят и завършиха 1:1 в мач от 7-ия кръг на Бундеслигата. През втората част двата отбора си размениха по едно попадение в рамките на три минути, а преди това пък тимовете останаха и с по 10 души след два червени точки. Така може би закономерно всеки взе и по 1 точка.

Така Аугсбург записа вече пет поредни мача без победа и заема 9-о място в класирането с 9 точки. Унион пък е с второ поредно равенство, като със 6 пункта заема предпоследното място в класирането. Берлинчани спечелиха и първата си точка като гост през сезона.

Schlusspfiff! Wir teilen uns die Punkte mit Union Berlin. 👉 Die Partie im Relive: https://t.co/0YatvwjPwY 90' | 1:1 | #FCAFCU https://t.co/hlbqy6kcWC — FC Augsburg (@FCAugsburg) October 24, 2026

Иначе срещата започна кошмарно за Унион, като още в 19-ата минута “железните” останаха с човек по-малко. Михаел Грегорич създаде опасност, като проби към вратата с мощен спринт, но беше съборен на границата на наказателното поле от Феликс Удокай, който получи директен червен картон. Въпреки численото предимство и факта, че преди мача разполагаше с втората най-опасна атака в Бундеслигата, домакините се затрудниха да се възползват от него, като стражът на Унион Фредерик Рьонов остана относително необезпокояван до почивката.

Балансът в мача се възстанови с червен картон за Аугсбург малко след 60-ата минута. Абдулай Джума Бах фаулира грубо Андрас Шафер и в резултат на това беше изгонен от терена. Баварският тим все пак успя да излезе напред в 71-ата минута, когато Хан-Ноа Масенго засече центриране на Фабиан Рийдер и с глава откри - 1:0 за домакините.

Преднината на Аугсбург обаче издържа едва три минути, тъй като гостите отвърнаха на удара, когато след пряк свободен удар последва разбъркване, където най-съобразителен бе Яник Хаберер, който изравни - 1:1. До края двата отбора не можаха да вкарат победното попадение и срещата завърши при този резултат.

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Снимки: Imago