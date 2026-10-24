Кьолн остана непобеден у дома

Кьолн остава непобеден на стадион „Райн Енерги Щадион“ в Бундеслигата през този сезон, след като завърши наравно 0:0 срещу Шалке 04. Този резултат удължава серията на „козлите“ без загуба в преките двубои между двата отбора в първенството до 13 срещи.

Йоханесон прати топката във вратата на гостите в 17-ата минута, но флагът на страничния рефер веднага бе вдигнат заради засада. Домакините продължиха да играят по-добре през първата част, но не успяха да стигнат до гол. В добавеното време Ел Мала засече центриране на Маина, но не успя да намери добре топката, която отигра с коляно, и тя премина встрани.

Лошата новина за гостите бе, че Госенс и Ел-Фаузи лошо удариха главите си в 37-ата минута при битка за една висока топка, заради което трябваше да бъдат заменени принудително.

След почивката не се промени почти нищо. Двата отбора заложиха на интензивни единоборства, а интересните отигравания бяха рядкост – също както и чистите голови положения. Изключение направи само първата минута на второто полувреме, когато Адаму стреля с глава, но Швебе успя да неутрализира опасността. В 74-тата минута Ебимбе бе изведен на добра позиция, но Лочошвили се хвърли на пътя на топката и блокира удара.

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Снимки: Imago