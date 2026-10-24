Фюлкруг не спира да бележи и поведе Вердер към нов успех

Вердер (Бремен) продължи отличното си представяне от началото на сезона и победи като гост с 3:2 Майнц 05 в мач от 7-ия кръг на Бундеслигата. Отново страхотни изяви имаше завърналият се в отбора Никлас Фюлкруг, който реализира две дузпи в 7-ата и 25-ата минути, като по този начин вече има цели 8 гола и излезе на първо място в голмайсторската листа на първенството.

Така Вердер записа шести пореден мач без поражение и вече е с 12 точки, като заема временното 5-о място в класирането. Майнц пък инкасира трета поредна загуба у дома и остава с 10 точки на 7-а позиция.

Още в 6-ата минута Вердер излезе напред, след като получи ранна дузпа за нарушение на Щефан Пош в наказателното поле срещу Артур. Никлас Фюлкруг я изпълни безупречно и така “бременските музиканти” поведоха с 0:1. Така нападателят се разписа в 6-и пореден мач за тима си, като това бе негов седми гол в първенството. 18 минути по-късно Вердер получи нова дузпа - този път за фаул на Дани да Коща, а Фюлкруг пак застана зад бялата точка и вкара втория си гол в мача - 0:2. Майнц обаче успя да се върне в мача в 33-ата минута, когато Шералдо Бекер центрира отляво, а Антони Каси с глава намали на 1:2. Така завърши и първото полувреме.

През втората част Вердер успя да върне двата си гола преднина. В 62-рата минута халфът Людовит Рейс се възползва от подаване и от дъгата на наказателното поле стреля, а топката рикошира в бранител на домакините и стана невъзможна за Александер Шволов - 1:3. Само две минути по-късно кореецът Жае-Сун Лий, който засече центриране от голмайстора Каси и намали с глава на 2:3. До края на срещата Майнц натискаше, но така и не успя да стигне до изравнителен гол.

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Снимки: Imago