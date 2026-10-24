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Крило на Индиана извън строя за неопределено време с разкъсан менискус

  • 24 окт 2026 | 16:08
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Крило на Индиана извън строя за неопределено време с разкъсан менискус

Крилото на Индиана Пейсърс Бен Шепърд ще отсъства от игра за неопределен период, след като получи контузия в коляното. Тимът официално включи състезателя в списъка с контузени заради разкъсване на менискуса на лявото коляно.

Преди двубоя срещу Далас Маверикс старши треньорът на Индиана Рик Карлайл даде повече яснота около физическото състояние на своя играч.

"Бен ще пропусне известно време. Срокът за възстановяване все още не е ясен. Възможно е паузата да не се проточи дълго, но на този етап не знаем със сигурност", сподели наставникът на тима.

Шепърд получи травмата по време на откриващия мач за сезона срещу Пеликанс, в който Пейсърс измъкнаха победа със 123:120. Преди да бъде принуден да напусне паркета заради контузията, той успя да отбележи 3 точки за 12 минути в игра.

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Снимки: Gettyimages

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