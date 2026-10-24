Новобранец на Голдън Стейт за Лука Дончич: Не се страхувам да говоря с никого, той не е Майкъл Джордан

Новобранецът на Голдън Стейт Уориърс Яксел Лендеборг сподели какви отзиви е получил след словесния сблъсък с гарда на ЛА Лейкърс Лука Дончич.

"Чух коментари от типа: "Не бива да говориш така с него" и тем подобни. Хайде стига. Той може да говори каквото прецени, аз също ще казвам каквото искам. Не се притеснявам да вляза в разговор с никого – в крайна сметка той не е Майкъл Джордан. Усещам, че в медиите може би малко прекалих, но стореното е сторено", заяви с усмивка крилото.

Here is some Yaxel Lendeborg postgame On the backlash to Luka comments: “I’m not afraid to talk to nobody. He’s not Michael Jordan.” He did admit: “I feel like I did kinda take it overboard in the media, but it is what it is.” On the Boozer matchup: “I always want to have a good game against anyone in my matchup. Tonight I didn’t.” He’s playing tomorrow: “I don’t expect them to sit a rookie.” — Anthony Slater (@anthonyVslater) October 24, 2026

Лендеборг коментира и съперничеството си с крилото на Гризлис Камерън Бузър при поражението на Уориърс със 108:111.

"Винаги се стремя да изиграя силен двубой независимо от противника. Днес обаче не успях да го направя", отчете избраният под номер 11 в драфта, който въпреки това се отличи с 18 точки, 13 борби и 6 асистенции.

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Снимки: Gettyimages