Новобранец на Голдън Стейт за Лука Дончич: Не се страхувам да говоря с никого, той не е Майкъл Джордан

Новобранецът на Голдън Стейт Уориърс Яксел Лендеборг сподели какви отзиви е получил след словесния сблъсък с гарда на ЛА Лейкърс Лука Дончич.
"Чух коментари от типа: "Не бива да говориш така с него" и тем подобни. Хайде стига. Той може да говори каквото прецени, аз също ще казвам каквото искам. Не се притеснявам да вляза в разговор с никого – в крайна сметка той не е Майкъл Джордан. Усещам, че в медиите може би малко прекалих, но стореното е сторено", заяви с усмивка крилото.
Лендеборг коментира и съперничеството си с крилото на Гризлис Камерън Бузър при поражението на Уориърс със 108:111.
"Винаги се стремя да изиграя силен двубой независимо от противника. Днес обаче не успях да го направя", отчете избраният под номер 11 в драфта, който въпреки това се отличи с 18 точки, 13 борби и 6 асистенции.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages