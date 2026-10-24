Лука Дончич с антирекорд в кариерата си

Суперзвездата на Лейкърс Лука Дончич регистрира най-слабото постижение в кариерата си по брой извършени грешки (търновъри) в рамките на един двубой.

По време на победата срещу Клипърс със 125:117 словенският плеймейкър загуби притежанието на топката цели 11 пъти.

"Изиграх много слаб мач, но имаме две победи и това е най-важното", заяви гардът след края на срещата.

Словенецът приключи участието си в мача с актив от 23 точки (8 от 21 при стрелбата от игра), 6 борби и 7 асистенции за 37 минути престой на паркета. "Езерянците" пък вече имат две победи от две срещи.

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Снимки: Gettyimages