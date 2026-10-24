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Сираков: Бяхме много близо до победата

  • 24 окт 2026 | 14:12
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Сираков: Бяхме много близо до победата

Спортист (Своге) направи равенство 1:1 при гостуването си на един от лидерите във Втора лигаЧерноморец (Бургас), но водеше до последните секунди. Ето какво каза старши треньорът Захари Сираков след двубоя.

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"Доволен съм от характера и себераздаването на футболистите. Гостувахме на един от лидерите в първенството и бяхме много близо до победата. Пропуснахме да отбележим и втори гол, с който да затворим мача. Жалко е, че допуснахме изравняване в последните секунди, но трябва да извлечем поуките и да продължим напред. Създаваме положения, но не сме ефективни да реализираме. Така беше и в предишния мач с Хебър – трябваше да е 2:1 или 3:1 за нас, а в края загубихме. Надявам се да се обърнат нещата и да направиме добър финал на полусезона“, добави наставникът.

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