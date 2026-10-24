Партизан официално се раздели с Джабари Паркър

Сръбският гранд Партизан обяви официално раздялата си с американското крило Джабари Паркър. Двете страни са постигнали споразумение за прекратяване на контракта по взаимно съгласие.

След като периодът му под наем в испанския Хувентут Бадалона приключи през изминалото лято, 31-годишният състезател се завърна в сръбската столица, но бързо стана ясно, че не попада в плановете на отбора. Паркър имаше действащо споразумение с „черно-белите“ до лятото на 2027 година, като според предварителна информация възнаграждението му за този сезон трябваше да достигне 2,5 милиона долара.

Džabari Parker više nije košarkaš Partizana Mozzart Bet! Nakon što mu je istekao angažman u Huventudu, Parker se vratio u Beograd, ali nije bio deo crno-belog tima. Danas su igrač i Klub pronašli rešenje i na obostrano zadovoljstvo postigli sporazum o okončanju saradnje. KK Partizan želi Džabariju Parkeru mnogo sreće u budućnosti. — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 23, 2026

Трудни моменти в Белград и силни изяви в Испания

Американецът, който първоначално парафира двегодишен договор с Партизан, не успя да разгърне пълния си потенциал в Белград. През миналата кампания той взе участие в едва 15 срещи от Евролигата, записвайки скромните 7,7 точки и 2,5 борби за 19 минути средно на паркета.

Впоследствие крилото доигра сезона като преотстъпен в тима на Хувентут, а старши треньорът Жоан Пеняроя и президентът на клуба Остоя Мияйлович публично заявиха, че Паркър няма да бъде част от състава за състезателната 2026/27 година. По време на престоя си в Испания Паркър демонстрира далеч по-убедителна форма, записвайки средно 16,4 точки, 5,6 борби и 1,4 асистенции в Шампионската лига на ФИБА, както и 12,6 точки, 4,5 борби и 1,5 асистенции в местната Лига Ендеса.

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Снимки: Imago