Партизан официално се раздели с Джабари Паркър

Сръбският гранд Партизан обяви официално раздялата си с американското крило Джабари Паркър. Двете страни са постигнали споразумение за прекратяване на контракта по взаимно съгласие.
След като периодът му под наем в испанския Хувентут Бадалона приключи през изминалото лято, 31-годишният състезател се завърна в сръбската столица, но бързо стана ясно, че не попада в плановете на отбора. Паркър имаше действащо споразумение с „черно-белите“ до лятото на 2027 година, като според предварителна информация възнаграждението му за този сезон трябваше да достигне 2,5 милиона долара.
Трудни моменти в Белград и силни изяви в Испания
Американецът, който първоначално парафира двегодишен договор с Партизан, не успя да разгърне пълния си потенциал в Белград. През миналата кампания той взе участие в едва 15 срещи от Евролигата, записвайки скромните 7,7 точки и 2,5 борби за 19 минути средно на паркета.
Впоследствие крилото доигра сезона като преотстъпен в тима на Хувентут, а старши треньорът Жоан Пеняроя и президентът на клуба Остоя Мияйлович публично заявиха, че Паркър няма да бъде част от състава за състезателната 2026/27 година. По време на престоя си в Испания Паркър демонстрира далеч по-убедителна форма, записвайки средно 16,4 точки, 5,6 борби и 1,4 асистенции в Шампионската лига на ФИБА, както и 12,6 точки, 4,5 борби и 1,5 асистенции в местната Лига Ендеса.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago