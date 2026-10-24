Николай Боянов: Мога да кажа, че през втората част представянето беше прилично

Старши треньорът на Партизан (Червен бряг) Николай Боянов говори след днешното поражение на тима с 1:2 от Чавдар (Троян).

„Получихме едно попадение, след като най-качественият състезател в техния тим се възползва от грешна преценка на крайния ни защитник. Това претъпи нашия устрем, който имахме преди гола и ни смути. До края на полувремето почти не направихме нищо.“, каза Боянов след срещата.

„През втората част се опитахме, но получихме втори гол от същия състезател. Просто не успяхме да му противодействаме, въпреки че направих ротации. След това ни изгониха и човек. Дали правилно, или не, не мога да кажа, защото не искам да коментирам съдиите. Въпреки това показахме добра реакция, върнахме се в мача и имаше смут в техните редици. Погледнахме по-смело и накрая изпуснахме едно стопроцентово положение. Нямаше да е незаслужено да вземем точка, макар че и нашият вратар ни задържа в срещата в някои критични ситуации.“, добави наставникът на Партизан.

До този момент тимът нямаше поражение у дома в Северозападната Трета лига и записа някои наистина впечатляващи резултати на свой терен.

„Отговорността за представянето на отбора си е чисто моя. Но мога да кажа, че през втората част представянето беше прилично. За това, което работим и правим, съм доволен, но от резултата не съм доволен с оглед ситуацията в края, с която можехме да вземем точка. Надявам се оставащите три мача от есенния полусезон да ги изиграем с чест и достойнство.“, завърши Николай Боянов.

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