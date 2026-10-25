Товен и Азар вдъхновиха Ланс за обрат срещу Париж ФК

Ланс постигна трета поредна победа във френската Лига 1, след като надви Париж ФК с 2:1 у дома в двубой от 8-ия кръг. Гостите поведоха с попадение на Лука Колеошо (45+2'), но след почивката Флориан Товен (63') и Торган Азар (84') осъществиха пълен обрат. Така парижани пропуснаха възможността да оглавят класирането.

Срещата на „Болар-Делелис“ се проведе при проливен дъжд, но това не попречи на домакините да наложат превъзходство още от началните минути. Възпитаниците на Яник Казюзак владееха повече топката и създадоха няколко опасни положения, докато гостите разчитаха предимно на контраатаки.

В средата на първото полувреме се стигна до спорна ситуация в наказателното поле на Париж ФК. След изпълнение на пряк свободен удар от Товен топката срещна ръката на Диего Копола. Главният съдия Матийо Вернис разгледа положението с помощта на ВАР, но прецени, че няма основания да отсъди дузпа. Малко по-късно Флориан Сотока отправи опасен удар с глава, но вратарят Обед Нкамбадио се намеси отлично и запази равенството.

Вместо да поведат, домакините бяха наказани в добавеното време на първата част. Ласин Синайоко изведе Лука Колеошо, който преодоля Робин Рисер и откри резултата с първия си гол за сезона.

Началото на второто полувреме също предложи драматичен момент. Жан-Клер Тодибо получи директен червен картон за нарушение срещу Илан Кебал, но след намесата на ВАР решението беше отменено заради засада на футболиста на гостите. Париж ФК имаше възможност да удвои преднината си, но Кебал не успя да се възползва от добра ситуация пред вратата на Ланс.

Пропускът се оказа скъп за гостите. В 63-тата минута Флориан Товен демонстрира класата си, след като навлезе отдясно към центъра и с прецизен удар с левия крак изравни резултата. Попадението дойде в неговия мач номер 300 във френския елит.

Изравнителният гол даде допълнителен импулс на домакините, които продължиха да търсят победата. Натискът им даде резултат в 84-тата минута, когато Товен центрира великолепно към Торган Азар, а белгиецът овладя топката с гърди и я изпрати в мрежата с левия крак.

Така Ланс стигна до ценен успех и реагира по най-добрия начин на тежкото поражение с 0:3 от Брюж в Шампионска лига през седмицата. С победата тимът на Яник Казюзак събра 13 точки и се изкачи на шестото място, само на точка зад Париж ФК. Гостите допуснаха едва втората си загуба от началото на сезона и останаха с 14 точки.

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Снимки: Imago