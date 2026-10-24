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Страж саботира Ница срещу Брест и после се превърна в герой

  • 24 окт 2026 | 00:55
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Страж саботира Ница срещу Брест и после се превърна в герой

Отборът на Ница спечели гостуването си на Брест в откриващия мач от осмия кръг на френската Лига 1 с 2:1. "Орлетата" се върнаха на победния път и вече са в горната половина на таблицата, докато съперникът им не успя да спечели във втори пореден мач и падна до 11-тата позиция.

Людовик Айорк даде аванс на домакините в 15-ата минута, след като се възползва от грешка на вратаря на гостите Йеван Диуф.

Ница изравни в 61-ата минута чрез Ели Уаи. Неговият удар срещна левия страничен стълб преди да влети в мрежата.

Обратът бе факт седем минути преди изтичането на редовното време. Софиан Диоп реализира с изстрел, насочен към долния десен ъгъл.

Дълбото в добавеното време Брест получи дузпа, а с изпълнението се нагърби Кени Лала. Диуф обаче се реваншира за грешката си хвана изстрела на Лала, насочен към десния ъгъл.

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