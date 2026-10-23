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Босът на Жалгирис придоби контролния пакет акции в Ховентут

  • 23 окт 2026 | 17:44
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Босът на Жалгирис придоби контролния пакет акции в Ховентут

Испанският баскетболен клуб Ховентут официално смени своя мажоритарен собственик. От тима обявиха, че контролният дял е бил откупен от досегашния притежател „Скрантън Ентърпрайзис“.

Новият собственик е управляващата компания „Конфлуънс Вали“, оглавявана от бившия генерален директор на Евролигата и съсобственик на Жалгирис Паулиус Мотеюнас. Дружеството е създадено в партньорство между литовските „Жалгирис Груп“ и „Тесонет“ и е насочено към развитието на международни спортни проекти, събития и инфраструктура.

От началото на сезона Ховентут има баланс от две победи и две загуби в испанското първенство, докато в Шампионската лига се представя безупречно с актив от два успеха от два мача.

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Снимки: Imago

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