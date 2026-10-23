Босът на Жалгирис придоби контролния пакет акции в Ховентут

Испанският баскетболен клуб Ховентут официално смени своя мажоритарен собственик. От тима обявиха, че контролният дял е бил откупен от досегашния притежател „Скрантън Ентърпрайзис“.
Новият собственик е управляващата компания „Конфлуънс Вали“, оглавявана от бившия генерален директор на Евролигата и съсобственик на Жалгирис Паулиус Мотеюнас. Дружеството е създадено в партньорство между литовските „Жалгирис Груп“ и „Тесонет“ и е насочено към развитието на международни спортни проекти, събития и инфраструктура.
От началото на сезона Ховентут има баланс от две победи и две загуби в испанското първенство, докато в Шампионската лига се представя безупречно с актив от два успеха от два мача.
Снимки: Imago