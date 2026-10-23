Жалгирис официално привличе своя бивша звезда

Жалгирис официално обяви завръщането на Кийнън Еванс. Американският гард отново ще облече екипа на литовския гранд заради контузията на титулярния плеймейкър Найджъл Уилямс-Гос.
Президентът на клуба Паулиус Янкунас потвърди, че Уилямс-Гос е получил рецидив на травмата си, но новите изследвания показват, че тя не е толкова сериозна, колкото предишната. Въпреки това баскетболистът ще се нуждае от време за възстановяване.
„Имахме нужда от бързо решение. Познаваме Кийнън отлично, както и той познава нашата организация. Знаем какво може да ни даде и от какво се нуждаем. Наясно сме и че след тежките контузии все още има върху какво да работи“, коментира Янкунас.
През настоящия сезон Еванс изигра четири мача в ЕвроКъп с екипа на Лондон, записвайки средно по 11,8 точки и 2,8 асистенции. Най-силното му представяне беше срещу Ла Лагуна Тенерифе, когато отбеляза 21 точки.
Американецът прекара два сезона в Жалгирис, утвърждавайки се като един от водещите гардове в Евролигата, преди да премине в Олимпиакос. Кариерата му обаче беше сериозно възпрепятствана от тежки контузиии той на практика почти не се появи на паркета с екипа на гръцкия гранд.
Сега Еванс се завръща в Каунас с амбицията отново да покаже класата си и да помогне на Жалгирис в отсъствието на Уилямс-Гос.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago